Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter Lebenstedt und Thiede Sa, 23.12.2023, 09:00 Uhr - So., 24.12.2023, 9:00 Uhr

Salzgitter (ots)

Fundsache

Sa, 23.12.23, 11:40 Uhr

Chemnitzer Straße, Commerzbank

Einen ungewöhnlichen Fund gab ein ehrlicher Finder bei der Polizei ab: In einem Einzahlautomat der Commerzbank bemerkte der 49-jährige Finder Münzgeld in Höhe von 815 Euro! Zuvor hatte vermutlich jemand das Geld in den Automaten eingezahlt, dieser hat die Münzen jedoch wieder ausgeworfen. Der bislang unbekannte Einzahler wird nach den Feiertagen mit Hilfe der Bank ermittelt werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell