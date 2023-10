Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kind übersehen

Amt Wachsenburg (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern wurde ein Kind gegen 17.30 Uhr in der Kirchheimer Hauptstraße von einem Pkw erfasst. Der 10-Jährige fuhr mit dem Rad auf dem Gehweg in Richtung Strumpfgasse, als ein 81 Jahre alter VW-Fahrer beabsichtigte, nach rechts in die Kirchheimer Straße einzubiegen. Der Mann übersah den von links kommenden kleinen Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Das Kind, welches auch einen Helm trug, blieb augenscheinlich unverletzt, wurde aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell