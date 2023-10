LPI-GTH: Einbruch - Zeugen gesucht

Gotha (ots) - Heute Nacht wurde der Polizei Gotha der Diebstahl eines E-Bikes im Wert von rund 5.000 Euro gemeldet. Das Rad der Marke Conway - E-WME 4.9 in der Farbe 'blau-rot' war in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Jüdenstraße abgestellt. Als Tatzeitraum kommen die letzten vier Wochen in Betracht. Wer hat sachdienliche Angaben? Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und ...

