LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

Dornheim (Ilm-Kreis) (ots) - Gestern Nachmittag befuhr ein 63-jähriger Fahrer eines Suzuki die K22 von Dornheim in Richtung Alkersleben. Eine 36-Jährige befuhr mit ihrem Volvo den Wirtschaftsweg aus Kirchheim und wollte die K22 in Richtung Marlishausen überqueren. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden am Volvo in Höhe von circa 8.000 Euro, am Suzuki wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ungefähr ...

