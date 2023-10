Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch- Zeugensuche

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Gestern, gegen 23.30 Uhr begaben sich zwei bislang unbekannte Personen zu einer Apotheke in der Wilhelmstraße. Anschließend versuchten sie gewaltsam eine Fensterscheibe zu zerstören um in das Gebäudeinnere zu gelangen. Ihr Vorhaben misslang, die Täter flohen in unbekannte Richtung. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0266953/2023) in Verbindung zu setzen. (jd)

