Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Brand einer Gartenlaube

Polizei sucht unbekannten Radfahrer und weitere Zeugen

Rheinberg (ots)

Ein Spaziergänger lief am Sonntag gegen 20.20 Uhr an der Werftstraße Ecke Winkelstraße in Höhe einer dortigen Kleingartenanlage entlang, als im ein unbekannter Fahrradfahrer entgegenkam und ihn auf ein Feuer in der Anlage aufmerksam machte.

Als der Spaziergänger dort ankam, konnte er sehen, dass sich ein Feuer über die Rückseite einer Laube in Richtung Feld ausgebreitet hatte.

Er lief nach Hause und mithilfe eines Bekannten löschte er mit mehreren Eimern Wasser die Flammen. Hiernach benachrichtigte er die Polizei. Durch den Brand entstand ein Schaden an den OSB-Platten. Die Gartenlaube wies von Innen keine Beschädigungen auf. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.

Sie bittet den unbekannten Radfahrer sowie weitere Zeugen, sich mit der Polizei in Kamp-Lintfort, Telefon 02842/934-0, in Verbindung zu setzen.

AM

