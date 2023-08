POL-LWL: Falscher Sohn betrog Mann über Messenger-Dienst WhatsApp

Gallin (ots) - Nachdem unbekannte Täter am Donnerstagmittag aus einem Einfamilienhaus in Gallin zwei Geldbörsen entwendet haben, sucht die Polizei jetzt Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten die Täter in der Möllner Straße unbemerkt über eine angelehnte Terrassentür in das Wohnhaus, während sich der Geschädigte auf dem Grundstück aufhielt. Die Täter ...

mehr