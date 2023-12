POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 23.12.2023 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt

Polizei Salzgitter

Gefährliche Körperverletzung durch Silvester-Böller, 38226 Salzgitter, Berliner Straße, Haltestelle Lutherkirche Freitag, 22.12.23, ca. 12:45 Uhr

Am Freitagmittag kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung an einer Bushaltestelle in der Berliner Straße. Nach Schulschluss hielten sich zu diesem Zeitpunkt viele Schülerinnen und Schüler dort auf. Plötzlich wurde durch einen bislang unbekannten Täter ein Silvesterböller gezündet. Durch die Explosion wurde eine 13-jährige Schülerin am Kopf verletzt und musste durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt werden.

Einbruchsdiebstahl in Verkaufsstand,

38226 Salzgitter, In den Blumentriften, Weihnachtsmarkt Do. 21.12.23, 16:30 Uhr - Fr. 22.12.23, 08:30 Uhr

Vermutlich in der Nacht zum Freitag kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Verkaufsbude auf dem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in den Verkaufstand und entwendeten daraus verschiedene Lebensmittel. Der Gesamtschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Zu den geschilderten Sachverhalten sucht die Polizei Salzgitter noch dringend Zeugen. Diese mögen sich persönlich auf der Wache oder unter Tel.: 05341-18970 melden.

