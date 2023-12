Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.12.2023.

Salzgitter (ots)

21-jähriger Fahrer aus Salzgitter beging mehrere Straftaten.

Salzgitter, Gebhardshagen, Nord-Süd-Straße/Vor der Burg, 21.12.2023, 13:30 Uhr.

Der 21-jährige Verursacher missachtete an der Kreuzung einen entgegenkommenden vorfahrtberechtigten 62-jährigen Fahrer eines Pkw und touchierte dessen Fahrzeug. Der Verursacher, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und zudem falsche Kennzeichen an seinem Pkw nutzte, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem geschädigten Fahrzeug entstand ein Schaden von mindestens 13.000 Euro, der ältere Herr wurde leicht verletzt. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei schnell das Fahrzeug in Engerode feststellen und den Fahrer antreffen. Er war im Besitz einer Schreckschusswaffe und eines Teleskopschlagstockes. Die Polizei leitete zahlreiche Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.

