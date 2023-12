POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.12.2023.

Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.12.2023.

Salzgitter (ots)

Täter drangen in ein Wohnhaus ein.

Salzgitter, Gebhardshagen, Hagentrift, 21.12.2023, 15:15-18:30 Uhr.

Die unbekannten Täter zerstörten eine Fensterscheibe des Hauses und konnte sich auf diese Weise den Zutritt in die Räume verschaffen. Im Tatverlauf wurden Behältnisse durchsucht sowie insbesondere Schmuckgegenstände entwendet. Es entstand ein Schaden von mindestens 900 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 entgegen.

Alkoholisierter Mann verletzte zwei Polizeibeamte.

Salzgitter, Wolfenbütteler Straße, 21.12.2023, 23:25 Uhr.

Die Polizei wurde zu einem Streit in die Wolfenbütteler Straße gerufen. Ausgangspunkt der verbalen Auseinandersetzung war, dass ein Taxifahrer mit seinem alkoholisierten 28-jährigen Fahrgast in Streit geriet. Der Fahrgast habe sich in dem Fahrzeug erbrochen. Zusätzlich habe der Verursacher auf den Fahrer eingeschlagen.

Unmittelbar nach Eintreffen der ersten Polizeikräfte und dem Beginn der Durchführung einer Identitätsfeststellung schlug der Mann unvermittelt auf den 25-jährigen Polizeibeamten ein und verletzte diesen. Dem 25-jährigen Beamten, seiner 24-jährigen Kollegin und einem weiteren zufällig anwesenden Polizeibeamten aus Berlin gelang es schließlich, den Verursacher unter Kontrolle zu bringen. Hierbei wehrte sich der Mann massiv. Beide Beamten aus Salzgitter erlitten Prellungen, Abschürfungen und eine Bisswunde. Ihre Verletzungen mussten in einem Krankenhaus versorgt werden. Die Polizei veranlasste die Entnahme einer Blutprobe, ordnete eine Ingewahrsamnahme an und ermittelt nun gegen den Verursacher wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell