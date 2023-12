Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.12.2023.

Salzgitter (ots)

Wem gehört der entlaufene Hund?

Wir möchten noch vor Weihnachten das Kind glücklich machen, welches möglicherweise seinen Stoffhund verloren hat.

Freundliche Finder hatten das Kuscheltier in der Polizeistation in Thiede abgegeben. Es wurde zuvor in Thiede im Brotweg/Danziger Straße aufgefunden.

Es wäre schön, wenn sich das Kind bei den Kollegen in der Polizeistation Thiede meldet, damit wir die Zusammenführung organisieren können. Es wäre doch wunderbar, wenn beide das Weihnachtsfest zusammen verleben könnten.

Die Polizei wünscht allen ein gesegnetes Weihnachtsfest.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell