Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 231117.7 Preetz: Zeugen nach Diebstahl und Vandalismus gesucht

Preetz (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag schlugen der oder die unbekannten Täter an mindestens 16 PKW im Preetzer Stadtgebiet die Seitenscheiben ein. In einem Fall entwendeten sie Werkzeug. Zudem verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zur Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule, zum Friedrich-Schiller-Gymnasium und zur KiTa "Bunte Kiste".

Die Polizeistation in Preetz hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04342 / 10770 entgegengenommen.

Pauline Vogler

