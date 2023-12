Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Musikanlage von Weihnachtsmarkt gestohlen

Hennef (ots)

In der Zeit von Mittwoch (06. Dezember), 22:30 Uhr und Donnerstag (7. Dezember), 15:00 Uhr kam es zu einem Diebstahl auf einem Weihnachtsmarkt in Hennef. Der Inhaber eines Standes auf dem Markt am Stadtsoldatenplatz gab der Polizei gegenüber an, dass er an seinem Stand eine Musikbox des Herstellers Behringer samt Stativ angebracht hatte. Gesichert hatte der Mann die Anlage mit einer Kette. Dennoch haben Unbekannte die Gegenstände im Wert von über 2.000 Euro in der angegebenen Zeit gestohlen. Wer Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der Musikanlage geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter 02241 541-3521. (Uhl)

