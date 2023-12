POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung nach jungem Mann, der in Troisdorf einen Rollstuhlfahrer geschlagen haben soll

Troisdorf (ots) - Am Mittwoch (06. Dezember) wurde ein 26-jähriger Kölner in Gewahrsam genommen, nachdem er einen 24-jährigen Troisdorfer und einen 22-jährigen Taxifahrer geschlagen hatte. Gegen 15:30 Uhr stieg der Tatverdächtige in Köln Merheim in das Fahrzeug des 22-Jährigen. Er wollte nach Köln Dellbrück gefahren werden. Nach Fahrtbeginn äußerte er ...

mehr