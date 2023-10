Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigungen

Nürburg (ots)

In der Nacht von Freitag, 29.09.2023 auf Samstag, 30.09.2023 meldeten Zeugen der Polizeiinspektion Adenau eine randalierende männliche Person, welche in der Hauptstraße in Nürburg Sachbeschädigungen begehen soll. Die Polizeibeamten konnten vor Ort den, merklich alkoholisierten 24-jährigen Beschuldigten ermitteln. Dieser beschädigte, nach derzeitigem Ermittlungsstand eine Beleuchtungseinrichtung sowie eine Fensterscheibe. Der Beschuldigte wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Mögliche weitere Geschädigte einer potentiellen Sachbeschädigung werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Adenau in Verbindung zu setzen.

