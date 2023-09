Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Weibern (ots)

Am Samstag dem 30.09.2023 gegen 14:06 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Hommersbergstraße 56745 Weibern. Im entgegenkommenden Verkehr kam es beinahe zu einem Zusammenstoß. Hierbei wich ein Verkehrsbeteiligter zur Seite aus und kollidierte mit einem parkenden PKW. Der andere Fahrzeugführer flüchtete nach kurzer Diskussion mit dem Verunfallten mit seinem Fahrzeug vom Unfallort. Bei dem Fahrzeug soll es sich laut Zeugenangaben um einen grauen/silbernen Passat mit dem amtlichen Kennzeichen MY- oder MYK- handeln. Bei dem Fahrer soll es sich um einen älteren Herrn ca. 65-70 Jahre alt mit grauen Haaren und einem leichten Bart handeln. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallbeteiligten machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Adenau unter der 02691-9250 in Verbindung zu setzten.

