POL-SI: Fortschreibung - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaften Siegen und Kleve sowie der Polizei Hagen, Krefeld und Siegen - Leichnam der vermissten 23-jährigen Frau in Emmerich aufgefunden

Bad Berleburg (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (11.08.2023) sind unbekannte Täter in Bad Berleburg gleich dreimal eingebrochen. Zweimal schlugen sie in der Poststraße und einmal in der Sählingstraße zu. In zwei Fällen gelang es ihnen, Bargeld zu entwenden. Die Tatzeit konnte in einem Fall auf 3:30 Uhr eingegrenzt werden. Hinweise auf die Identität ...

mehr