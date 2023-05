Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Trickbetrüger erbeuten Wertgegenstände im hohen fünfstelligen Bereich - Zeugen gesucht!

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am vergangenen Mittwoch, 24.05.2023, in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 19 Uhr erbeuteten Trickbetrüger von einer Seniorin in der Karlsruher Straße Wertgegenstände von rund 80.000 Euro. Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen wurde die Frau von einem unbekannten Mann, der sich als Polizeibeamter ausgab, via Telefon kontaktiert. Dieser bewegte die Frau in mehreren Telefonaten dazu, Bargeld in Höhe von 72.000 Euro von ihrer Bank abzuheben. In dem Glauben, einer in einen Verkehrsunfall verwickelten Verwandten zu helfen, überreichte die Seniorin gegen 17:30 Uhr eine blaue Stofftasche mit mehreren Goldbarren, Wertmünzen, Schmuck und den abgehobenen Bargeldbetrag einem unbekannten Mann, der sich bei der Übergabe als Rechtsanwalt der Verwandten ausgab. Der Unbekannte nahm die Tasche samt Inhalt an sich und entfernte sich in unbekannte Richtung. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: -männliche Person, ca. 170 cm groß, schwarze Haare, kurz und oben etwas länger, dunkle Augenfarbe, leicht gebräunter Teint. Der Mann war mit einer dunklen Hose, einem dunklen Anorak und insgesamt sportlich bekleidet.

Im Laufe des Nachmittags wurde die Seniorin misstrauisch und erstattete Anzeige bei der Polizei. Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang weisen die Ermittler und Ermittlerinnen wiederholt und eindringlich darauf hin, keine Geldbeträge vor der Haustür an fremde Menschen zu übergeben oder vor der Tür zu hinterlegen. Die Polizei holt NIE Geld, Schmuck oder Wertgegenstände an der Haustür ab oder lässt diese von Boten abholen.

Weitere Informationen zu den verschiedenen Betrugsphänomenen sowie Verhaltenstipps finden Sie unter dem nachfolgenden Link der polizeilichen Kriminalprävention: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Zeugenhinweise bitte an den Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder an das Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205 / 2860-0.

