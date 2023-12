Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht des PK Peine, Freitag/ Samstag 22./23.12.2023

Peine (ots)

Streit unter Schülern

Ort:31241 Ilsede, Am Schulzentrum, Fr., 22.12.2023 10:00 Uhr Streitigkeiten zwischen zwei Schülern aus Ilsede, 15 u. 16 J., arteten derart aus, dass der eine dem anderen zunächst gegen den Oberschenkel trat und im Weiteren mittels eines Faustschlags ins Gesicht schlug. Anschließend ergriff er das Opfer noch am Hals und schubste es gegen eine Wand. Dadurch zog sich das Opfer eine Platzwunde am Hinterkopf zu und musste ärztlich versorgt werden. Gegen den Beschuldigten wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Ladendiebstahl

Ort: 31249 Hohenhameln, Meierkamp, Aldi, Sa., 16.12.2023 15:25 Ein bislang unbekannter männlicher Täter betrat die Aldi Filiale und steckt sich diverse Lebensmittel in seine Tasche. Anschließend passierte er den Kassenbereich, vergaß dort aber offensichtlich den Warenwert zu bezahlen. Dieser Vorgang wurde durch einen aufmerksamen Mitarbeiter beobachtet, der den Mann ansprach, worauf dieser fluchtartig das Gebäude verließ. Wenigstes ließ er dabei seine Tasche samt Diebesgut fallen, so dass die Ware wieder zurückgeführt werden konnte.

Angriff auf Polizisten,

31224 Peine, Ahornstraße, Sa., 23.12.2023 02:10 Ein 28jähriger Mann aus Peine hatte wohl etwas zu viel Alkohol getrunken und geriet mit einer anderen Person in Streit. Auch gegenüber der dann verständigten Polizeibeamten trat er weiterhin aggressiv auf, zeigte sich uneinsichtig und beleidigte die Beamten immer wieder. Im weiteren Verlauf richteten sich die Aggressionen gegen sich selbst. So schlug er sich selber ins Gesicht und drohte, sich das Leben zu nehmen. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes wurde ein Rettungswagen verständigt, welcher die Person dem Klinikum zuführen sollte. Mit diesem Vorhaben war der Mann jedoch nicht auch einverstanden und zeigte sich renitent, so dass die Beamten ihn letztlich zu Boden brachten. Im Weiteren trat er mehrfach in Richtung der Beamten und traf dabei einen Kollegen im Bereich des Oberschenkels. Einen weiteren Treffer durch einen Tritt, dieses Mal in Richtung des Kopfes, konnte nur durch Ausweichen vermieden werden. Letztlich gelang es den Beamten den Beschuldigten zu fixieren, so dass dieser dem Klinikum und später einem Psychiatriezentrum zugeführt werden konnte.

