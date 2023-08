Polizei Düsseldorf

POL-D: Die Düsseldorfer Begegnungswoche feiert Jubiläum

Düsseldorf (ots)

Die Düsseldorfer Begegnungswoche feiert Jubiläum

Begegnen e.V., das Forum Demokratie Düsseldorf sowie das Polizeipräsidium Düsseldorf bieten nunmehr die 20. Düsseldorfer Begegnungswoche an.

An fünf Tagen begegnen sich vielfältige Menschen, um ihre Religionen, Weltanschauungen, Kulturen, ihren Alltag, ihre Lebensweisen, Fähigkeiten und insbesondere sich gegenseitig kennenzulernen. Neben einem vielseitigen Programm kommt der persönliche Dialog zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht zu kurz. Medial geprägte, vorurteilsbehaftete Bilder im Kopf können so durch ganz individuelle Erfahrungen ersetzt werden. Diese "interkulturelle Reise durch die Landeshauptstadt Düsseldorf" beginnt am Montag, 16.10.2023 und endet am Freitag, 20.10.2023.

Hinweis: Das Programm hängt als PDF-Datei an.

Am Montag steht nach dem Auftakt in Räumlichkeiten des PP Düsseldorf der Vortrag "Antisemitismus und Antimuslimischer Rassismus in Gesellschaft und Schule" von Herrn Prof. Dr. Karim Fereidooni sowie eine Theaterinszenierung auf dem Programm. Am Dienstag wird das Thema "Religionen" in den Mittelpunkt gerückt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer besuchen gemeinsam eine Synagoge, eine Kirche und eine Moschee. Der Mittwoch beinhaltet einen Stolpersteinrundgang durch Düsseldorf - Oberbilk sowie einen Besuch der Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf. Am Donnerstag werden die Teilnehmenden Königinnen und Helden e.V. sowie die Frauenberatungsstelle Düsseldorf e.V. besuchen. Enden wird der Tag in einer Moschee mit einem Vortrag zum Thema "Srebrenica und die neuen Rechten", für Freitag ist ein Antirassismustraining geplant.

Einige wenige Plätze für die Düsseldorfer Begegnungswoche 2023 stehen noch zur Verfügung. Das Angebot richtet sich an alle Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Düsseldorfer Behörden, Institutionen und Vereinen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Auf die Möglichkeit der beruflichen Freistellung im Rahmen des Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz NRW wird hingewiesen.

Anmeldungen / Nachfragen nimmt der Kontaktbeamte für muslimische Institutionen, Frank Rohmann, unter der Telefonnummer 0211-870-2087 oder per E-Mail unter frank.rohmann@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell