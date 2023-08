POL-D: Laserkontrollen auf der Oberkasseler Brücke - 40 Anzeigen in 2 ½ Stunden - Trauriger Rekord: 102 Stundenkilometer - Fotos

Düsseldorf (ots) - Am Samstag, den 1. April 2023, kam es im Bereich der Haltestelle "In den Kötten" zu einem schweren Raub. Ein 16-jähriger Jugendlicher fuhr gegen 21:45 Uhr von der Haltestelle "Posener Straße" mit dem Bus der Linie 722 zur Haltestelle "In den Kötten". Als er sich auf dem Weg von der Bushaltestelle nach Hause befand, sollen ihn plötzlich drei ...

mehr