Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Zwei Autos in Flammen

Zeugen gesucht

Bickenbach (ots)

Am frühen Freitagmorgen (05.01.) gegen 5 Uhr wurde die Polizei zu einem Brand in der Ringstraße gerufen. Ein Anrufer meldete, dass zwei Autos in einem Hinterhof brennen würden. Bei Eintreffen der Polizeistreifen stand ein Fahrzeug bereits in Flammen, das zweite wurde offenbar durch das erste angesteckt. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu schaden. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Die Polizei und die Feuerwehr waren schnell im Einsatz, um die Brände zu bekämpfen und die Umgebung zu sichern. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Eine Brandstiftung kann nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei bittet Zeugen oder Personen, die relevante Informationen zu dem Vorfall haben, sich bei den zuständigen Ermittlern des Fachkommissariats 10 der Kriminalpolizei Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

