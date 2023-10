Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Autofahrer bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Freitagvormittag (ca. 11:15 Uhr) fuhr ein 50-jähriger Lkw-Fahrer aus Dortmund auf der Ickerner Straße in nördliche Richtung. Ein 34-jähriger Autofahrer aus Unna fuhr auf der Viktorstraße in Richtung Osten. Von hier aus wollte er nach rechts in die Ickerner Straße einbiegen. Bei seinem Abbiegevorgang wurde er von dem Lkw an der linken Fahrzeugseite erfasst. Die Fahrertür des Pkw war so beschädigt, dass der 34-Jährige durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden musste.

Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Ob der Mann bei dem Unfall leicht oder schwer verletzt wurde kann zur Zeit noch nicht gesagt werden.

Es entstand 20.000 Sachschaden - beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell