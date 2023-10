Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Jungen bemerken Exhibitionisten

Recklinghausen (ots)

Am Rande des Abenteuerspielplatzes an der Ludwig-Richter-Straße hat sich am Donnerstag ein mutmaßlicher Exhibitionist aufgehalten. Zwei 11- und 12-jährige Jungen aus Bottrop teilten einem Erwachsenen mit, dass sie gegen 11.30 Uhr einen Mann am Zaun bemerkten, der sich - mit heruntergelassener Hose - offenbar selbst sexuell befriedigte. Anschließend flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Der Zeuge, dem die Jungen von dem Vorfall berichteten, rief daraufhin die Polizei. Der mutmaßliche Exhibitionist wurde wie folgt beschrieben: etwa 25 bis 35 Jahre alt, ca. 1,80m groß, normale Statur, blonde Haare, helle Kleidung (weißer Pullover und weiße Hose). Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

