Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Zwei Verletzte und 25.000 Euro Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 18:50 Uhr, war ein 62-jähriger Autofahrer aus Herne auf der Pöppinghauser Furt in nördliche Richtung unterwegs. In Höhe der Pöppinghäuser Straße wollte er geradeaus über die Kreuzung fahren. Auf der Pöppinghäuser Straße fuhr die 78-jährige Hernerin mit ihrem Auto und ihrem 81-jährigem Beifahrer. Im Bereich der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurde die 78 leichtverletzt, ihr Beifahrer musste mit schweren Verletzungen behandelt werden. Ihr Beifahrer wurde schwerverletzt. Beide wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Die Autos mussten abgeschleppt werden.

Es entstand außerdem Sachschaden in Höhe von 25 000 Euro.

