Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Landau (ots)

Am 15.09.2023 gegen 09:00 Uhr kam es in Essingen, in der Spanierstraße in Fahrtrichtung Knöringen, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Die Unfallverursacherin, eine 37-jährige Landauerin, meldete den Schaden erst verspätet bei der Polizei und sieht sich daher einem Strafverfahren ausgesetzt. Gesucht wird ein Fahrzeug, welches in der Spanierstraße im Bereich des Anwesens 22 abgestellt war und nun vermutlich eine Beschädigung am linken Außenspiegel aufweist. Der Fahrer oder die Fahrerin soll sich bitte unter 06341-287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei Landau / Pfalz melden.

SB: W. Weinacht, PHK Vorgangsnummer: 489019/15092023/1143

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell