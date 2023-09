Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Straßenverkehrsgefährdung durch falsches Überholen

Landau (ots)

Am 15/09/2023, gegen 16:18 Uhr, kam es auf der L543 zwischen Herxheim und Insheim, aufgrund eines falsch eingeschätzten Überholmanövers, zu einem Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Herxheimer unterschätzte die Geschwindigkeit des entgegenkommenden Verkehrs, musste sein Überholmanöver abbrechen und streifte den, in gleiche Richtung fahrenden, PKW eines 41-jährigen Herxheimweyhrers. Der Gegenverkehr musste aufgrund dieses riskanten Manövers stark abbremsen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 06341 287-0 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Landau zu wenden.

SB: Weiler, PK VN: 489043/15092023/1701

