Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vermisstensuche im Bereich Heuchelheim-Klingen

Billigheim-Ingenheim

Landau (ots)

Polizei und Feuerwehr suchen seit ca. 14 Uhr nach einem Menschen, der sich selbst verletzt hat und in sich in hilfebedürftiger Lage befindet. Die Suchmaßnahmen erstreckten sich zunächst über den Bereich Billigheim-Ingenheim und Heuchelheim-Klingen und setzten sich in südliche Richtung fort. Im Einsatz befindet sich ein Hubschrauber der Polizei. Aus dem Einsatz ergeben sich keine Gefahren für die Bevölkerung. Die Suchmaßnahmen dauern weiterhin an.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell