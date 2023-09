Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verdächtiger Fotograf im Omnibus in Jockgrim

Aufmerksame Schülerin

Jockgrim (ots)

Am 13.09.2023 um 07.07 Uhr beobachtet eine aufmerksame, 14-Jährige Schülerin, im Bus eine männliche Person, welche Bilder während der Fahrt u.a. von einem Schulkind gefertigt haben soll. Die Bilder seien direkt per whats app weitergeleitet worden. Die verdächtige Wahrnehmung meldete die Schülerin am Abend ihren Eltern, welche wiederum die Polizei verständigten. In vorliegender Sache wurde eine Strafanzeige aufgenommen, entsprechende Ermittlungen wurden sofort eingeleitet. Die aufmerksame Schülerin konnte den vermeintlichen Fotograf gut beschreiben. Am 15.09.23 wurde um 07:40 Uhr der verdächtige, angebliche Fotograf, vor dem Schulzentrum in Kandel gesichtet. Mit starken Polizeikräften wurden Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, der Fotograf konnte gestellt werden. Es stellte sich jedoch heraus, dass es sich zweifelsfrei um einen Mitarbeiter der KV Germersheim handelte, der für den ÖPNV zuständig ist. Er bestätigte auch die Bilderfertigung im Rahmen seines Dienstes, sie werden jedoch im Rahmen des Dienstes benötigt, um die Situationen in den Schulbussen/ ÖPNV zu dokumentieren und selbstverständlich nicht veröffentlicht. In vorliegender Sache konnten die Bilder eingesehen werden, ebenso konnte mit der KV Germersheim Rücksprache gehalten werden. Von dort wurde auch die Tätigkeit des Mitarbeiters zweifelsfrei bestätigt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell