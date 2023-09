Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unverschlossener PKW in Wörth

Wörth (ots)

Eine aufmerksame Streifenbesatzung der PI Wörth stellte am 15.09.2023 um 23:48 Uhr in Wörth in der Eichendorfstraße einen geparkten PKW mit offenen Scheiben an der Fahrertür und Beifahrertür fest. Aufgrund der Feststellung wäre es möglich gewesen, dass ein Unberechtigter Zugriff auf das Innere des Fahrzeuges gehabt haben könnte. Die 32-jährge Halterin des Fahrzeuges wurde an ihrer Wohnanschrift aufgesucht und ihr der Sachstand mitgeteilt. Der Autobesitzerin war nicht klar, warum beide Scheiben an den Türen heruntergelassen waren. Sie habe ihr Fahrzeug nach eigenen Angaben ordnungsgemäß verschlossen. Ob ein Elektronikdefekt am PKW vorliegt konnte vor Ort nicht festgestellt werden. Jedenfalls war die Autobesitzerin froh, dass die Polizei sie bezüglich ihrem ungesicherten PKW informierte. Hinweise auf eine strafbare Handlung im Hinblick auf PKW Einbruch ergaben sich nicht.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell