Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Einsatz an Schule

Kehl (ots)

Der Streit zwischen zwei Schülern einer Klasse von Asylbewerbern hat am Dienstagvormittag in einer Schule in der Straße "Am Erlenwörth" kurzzeitig für starke Polizeipräsenz gesorgt. Weshalb die beiden 16-Jährigen kurz vor 10:30 Uhr aneinandergeraten sind und welche Rolle ein in der Küche des Klassenzimmers deponiertes und abgerundetes Messer eines Essbestecks spielte, muss noch geklärt werden. Hinzugerufene Kräfte des Rettungsdienstes konnten bei einer Untersuchung der beiden Kontrahenten keine äußerlich sichtbaren Verletzungen feststellen. Ein Großteil der herbeieilenden Polizeistreifen sind bereits wieder abgerückt.

/wo

