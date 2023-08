Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Einbruch in Gartenhütte, Zeugen gesucht

Sinzheim (ots)

Im Zeitraum von Sonntagmorgen auf Montagabend gelang es bislang unbekannten Personen, sich Zutritt zu einer Gartenhütte in der Weinbergstraße zu verschaffen. Der Versuch der Langfinger, über Aufhebeln eines Fensters in das Innere der Hütte zu gelangen, scheiterte zunächst. Im weitere Verlauf geriet die Tür der Hütte in das Visier der Unbekannten, welche diese durch Beschädigung des Holzes am Schlossriegel letzten Endes öffnen konnten. Im Inneren wurde anschließend ein Spannungswandler und eine Photovoltaikplatte, samt Gestell entwendet. Das Diebesgut wird auf einen Wert von etwa 200 Euro geschätzt. Zeugen, die in dem angegebenen Zeitraum und an der beschriebenen Örtlichkeit etwas Auffälliges bemerkt haben könnten, werden um Auskunft bei den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Rufnummer 07221 680-0 gebeten.

/gi

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell