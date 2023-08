POL-OG: Rastatt - Auto beschädigt

Offenburg (ots) - Ein 48 Jahre alter Wohnsitzloser soll in der Nacht von Sonntag auf Montag am Offenburger Bahnhof in der Hauptstraße von drei Männern im Alter von 28 bis 46 Jahren angegangen und mutmaßlich geschlagen worden sein. In der ersten Tathandlung kurz vor Mitternacht soll Zeugenangaben zufolge zumindest einer der Männer dem 48-Jährigen mit der Faust auf den Hinterkopf geschlagen haben. Bei einem zweiten ...

