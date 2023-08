Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald - Diebstahl aus Supermarkt, Zeugen gesucht

Schutterwald (ots)

Vergangenen Freitagabend ereignete sich in einem Supermarkt in der "Hindenburgstraße" in Schutterwald ein Diebstahl. Gegen 17.45 Uhr soll ein bisher unbekannter Mann ein Sparschwein mit Bargeld und eine Packung Zigaretten entwendet haben, ehe dieser anschließend den Laden verließ. Vorhandene Videoaufzeichnungen ergaben ein grobes Abbild des Täters. So soll der Mann schwarze Haare und eine Körpergröße von circa 1,80 Meter haben. Zum Tatzeitpunkt habe der Unbekannte ein weißes T-Shirt und eine beige Hose mit grauen Sneakers getragen. Zeugen, die Auskunft über die Identität des eben beschriebenen Mannes geben können, werden um Auskunft bei den Beamten des Polizeiposten Neuried unter der Rufnummer 07807 95799-0 gebeten.

