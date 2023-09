POL-PDLD: Scheunenbrand

Landau (ots) - Gestern, zwischen 19.30 Uhr und 23.00 Uhr, wurde von dem Heckträger eines in der Marie-Curie-Straße in Landau abgestellten Fahrzeuges ein Pedelec der Marke Lapierre entwendet. Das Fahrrad war mit einem Schloss an dem Heckträger gesichert gewesen. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 5500.- Euro. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei in Landau, Tel.: 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de. Rückfragen bitte an: ...

