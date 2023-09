Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: vermisstes Kind wohlbehalten zu Hause angekommen

Rheinzabern (ots)

Am Freitagmittag wurde eine 11-Jährige durch die Mutter bei der Polizei als vermisst gemeldet. Sie kam nach dem Schulbesuch in Kandel nicht zuhause in Rheinzabern an. Im Rahmen der Fahndung nach dem Kind mit starken Kräften konnte ermittelt werden, dass sich die 11-Jährige nach der Schule bei einer Freundin aufhielt ohne die Mutter zu informieren. Sie konnte wohlbehalten nach Hause gebracht werden.

