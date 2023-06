POL-PDMT: Sachbeschädigung

Montabaur (ots) - In der Nacht vom 27.06. auf den 28.06.2023 in der Zeit zwischen 21:30 - 07:30 Uhr kam es in Montabaur in der Werkstraße zu einem Einbruch in eine Pizzeria. Bislang unbekannter Täter hebelte ein Fenster auf und gelang so in den Gastronomieraum. Hier wurden in der Folge sämtliche Schränke und Behältnisse geöffnet und durchwühlt. Das Diebesgut beschränkte sich auf elektronische Artikel. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Hinweise nimmt die ...

