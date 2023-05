Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schlägerei beim Mahnmal Klieversberg

Wolfsburg (ots)

Am Sonntag Morgen, gg. 00.40 Uhr, haben sich 10 junge Erwachsene am Mahnmal auf dem Klieversberg aufgehalten. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Streitigkeit zw. 3 Personen, die in eine Schlägerei ausartete. Dabei schlugen und traten 2 Täter auf ein auf dem Boden liegendes Opfer ein. Das Opfer wurde dabei im Gesicht verletzt. Die beiden Täter erwartet ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Personalien der Täter stehen fest.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell