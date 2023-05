Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Ausgebrannter Pkw in Alt Wolfsburg

Wolfsburg (ots)

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag, gg. 05.00 Uhr, brennt auf dem Parkplatz südlich des Wolfsburger Schlosses ein Pkw aus ungeklärter Ursache aus. Der VW-Golf wird dabei vollständig zerstört. Es gibt Hinweise auf eine vorsätzliche Inbrandsetzung des Wagens. Der Pkw wird deshalb zur Spurensuche sichergestellt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Wolfsburg 05361-4646-0 in Verbindung zu setzen.

