Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit zwei Kleinkrafträdern

Landau (ots)

Am 15/09/2023, gegen 17:10 Uhr, kam es auf der Landauer Straße in Billigheim-Ingenheim zu einem Zusammenstoßes zwischen zwei Kleinkrafträdern. Der 38-jährige Unfallverursacher übersah beim Überholen den Abbiegevorgang des vorausfahrenden 16-Jährigen. In Folge des Zusammenstoßes kamen beide zu Fall und der 16-Jährige wurde leicht verletzt in ein Landauer Krankenhaus eingeliefert. Die Landauer Straße musste kurzzeitig gesperrt werden, da auslaufender Kraftstoff durch die Billigheimer Feuerwehr beseitigt werden musste.

SB: Turchi, PK VN: 489047/15092023/1805

