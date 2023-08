POL-MFR: (982) Mehrere Pkw bei Brand auf Werkstattgelände beschädigt

Dinkelsbühl (ots) - Ein Gebäudebrand in Dinkelsbühl (Lkrs. Ansbach) sorgte am Donnerstagmorgen (24.08.2023) für einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Im Dachstuhl eines Hotels war ein Feuer ausgebrochen. Zwei Personen mussten mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Einsatzzentrale der mittelfränkischen ...

