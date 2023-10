Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Schmiererei in Fußgängerzone - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Unbekannte Täter haben ein Gebäude an der Hülsstraße mit Graffiti beschmiert. An der Fassade wurde am Donnerstagnachmittag unter anderem ein Hakenkreuz festgestellt. Der Staatsschutz der Polizei Recklinghausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Tatzeitraum liegt zwischen vergangenem Freitag (13.10.) und Donnerstagnachmittag (19.10.). Wer in dieser Zeit Verdächtiges beobachtet hat und/oder Angaben zu Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell