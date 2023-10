Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: 16-Jährigem wird E-Scooter geraubt

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstagabend auf der Heringstraße - im Bereich des Penny-Marktes - unterwegs waren und Angaben zu einem Raub machen können. Ein 16-jähriger Gladbecker gab an, gegen 22.50 Uhr, von zwei Jugendlichen/jungen Erwachsenen überfallen worden zu sein. Die Täter erbeuteten dessen schwarzen E-Scooter, mit dem er unterwegs war. Zuvor sollen sie ihn aufgefordert haben, seine Taschen zu leeren. Einer der Täter fuhr auf dem E-Scooter davon, der andere flüchtete auf einem Fahrrad - beide in Richtung Roßheidestraße. Der 16-Jährige blieb unverletzt. Die beiden Täter wurden wie folgt beschrieben: 1) männlich, etwa 18 bis 20 Jahre alt, dickere Statur, Bart, bekleidet mit schwarzer, dicker Winterjacke und schwarzer Cap. Er fuhr mit dem (erbeuteten) E-Scooter davon und hatte eine weiße Plastiktasche dabei. 2) männlich, etwa 18 bis 20 Jahre alt, dünnere Statur, bekleidet mit schwarzer Winterjacke und schwarzen (Leder-)Schuhen, unterwegs mit einem Fahrrad. Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell