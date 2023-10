Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Mann auf Autobahn-Rastplatz überfallen

Recklinghausen (ots)

Nach einem Überfall auf dem A31-Rastplatz "Holsterhausen" sucht die Polizei Zeugen. Ein 26-jähriger Mann aus Rumnänien gab an, dort am Donnerstagabend attackiert und beraubt worden zu sein. Demnach hörte er gegen 21 Uhr, als er gerade von der Toilette kam, einen Mann um Hilfe rufen. Auf dem Weg zu dem Mann sei er dann plötzlich angegriffen, geschlagen und angesprüht worden - vermutlich mit Pfefferspray. Anschließend rissen die Täter an seiner Bauchtasche - in der eine größeren Menge Bargeld war - und rannten mit der Beute in Richtung Schermbecker Straße davon. Beschreibung der Täter: zwei bis drei Männer, ca. 1,80m groß, etwa 30 Jahre alt, dunkel gekleidet, schwarze kurze Haare und dunkle Bärte. Der 26-Jährige blieb offenbar unverletzt. Gesucht werden Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall selbst machen können oder Hinweise zu Tatverdächtigen geben können. Wer etwas weiß oder gesehen hat, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

