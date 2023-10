POL-RE: Castrop-Rauxel: Zwei Leichtverletzte nach Unfall auf Kreuzung

Recklinghausen (ots) - Ein Schmuckhändler (50) aus Köln transportierte am Mittwoch um 17:20 Uhr eine nicht unerhebliche Menge an Schmuckstücken in einer Tasche aus einem Ladenlokal an der Martinistraße zu seinem Auto. Hier wurde er unvermittelt von zwei unbekannten Männern mit Pfefferspray angegangen. Der ...

mehr