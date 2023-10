POL-W: W Durchsuchungen führen zu einer Festnahme und einem Drogenfund - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Polizei Wuppertal

Durchsuchungen führen zu einer Festnahme und einem Drogenfund - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Mittwoch, 04.10.2023, vollstreckte die Polizei in Wuppertal mehrere Durchsuchungsbeschlüsse. Um 06:00 Uhr am frühen Morgen begannen die Durchsuchungen in insgesamt vier Wohnungen und einer Kleingartenparzelle. Dabei kamen Spezialeinheiten der Polizei zum Einsatz. In dem anhängigen Strafverfahren wird vier Hauptbeschuldigten vorgeworfen, unter anderem junge Frauen zur Prostitution gezwungen zu haben. Zudem fanden die eingesetzten Beamten während den Durchsuchungsmaßnahmen Betäubungsmittel (u.a. Amphetamin) in nicht geringer Menge. Ein 31-jähriger Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird im Laufe des Tages der Beschuldigte dem Haftrichter vorgeführt. Dieser entscheidet über die Anordnung der Untersuchungshaft. Dem Tatverdächtigen droht für den Fall einer Verurteilung wegen Zwangsprostitution eine Haftstrafe zwischen sechs Monaten und zehn Jahren.

