POL-W: RS Pedelec kollidiert mit E-Scooter - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots) - Am Montag (02.10.2023 um 08:30 Uhr) kam es auf der Kreuzung Bismarckstraße und Ritterstraße in Solingen zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Solinger fuhr mit seinem Peugeot 3008 die Ritterstraße in Fahrtrichtung Unnersberger Allee. Im Kreuzungsbereich kollidierte der Pkw mit einem Linienbus eines 36-Jährigen, der auf der Bismarckstraße in Fahrtrichtung Hästen unterwegs war. Durch den ...

mehr