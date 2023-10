POL-W: RS Versuchter Totschlag in Remscheid-Klausen - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots) - Am Montag (02.10.2023 gegen 16:45 Uhr) kam es auf der Lenneper Straße in Remscheid zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Pedelecfahrer leichte Verletzungen erlitt. Ein 70-jähriger Remscheider fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg der Lenneper Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Bushaltestelle Bökerhöhe kam ihm ein E-Scooter, besetzt mit zwei männlichen Personen, entgegen. ...

