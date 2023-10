Polizei Wuppertal

POL-W: RS Festnahme nach Gebäudebrand in Remscheid - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Wegen versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung auf der Hentzenallee in Remscheid-Lennep ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es in der Nacht des 04.10.2023, gegen 01:00 Uhr, zu einem Brand an einem Einfamilienhaus. Beide Zugänge zum Gebäude wurden durch Brandlegung versperrt. In dem Haus befanden sich eine 87-jährige pflegebedürfte Eigentümerin und ihre 50-jährige Pflegerin, die die Feuerwehr alarmierte. Noch während der Einsatzmaßnahmen durch Feuerwehr und Polizei, wurde ein 24-jähriger Angehöriger der Pflegerin in unmittelbarer Tatortnähe angetroffen. Er steht im Verdacht, den Brand gelegt zu haben. Zuvor soll er an einer Tankstelle im Nahbereich einen Benzinbetrug begangen haben. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Der Rettungsdienst versorgte die beiden Frauen. Die 50-Jährige konnte vor Ort verbleiben. Die 87-jährige Geschädigte wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm den 24-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er am 05.10.2023 dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes und versuchter besonders schwerer Brandstiftung gegen den jungen Mann.

