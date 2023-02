Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unter Alkoholeinfluss

Werl (ots)

Am Montagmittag gegen 12.40 Uhr, wurde die Polizei zu einem Unfallgeschehen in der Rustigestraße gerufen. Auf dem dortigen Firmengelände fuhr ein 61-jähriger Mann aus Südlohn mit seiner Sattelzugmaschine rückwärts an eine Laderampe heran. Beim Rangieren setzte er zu weit zurück und beschädigte dabei das Fahrerhaus des Lkw. Beim Aussteigen und Beladen des Gespanns fiel ihm auch noch die Hecktür des Aufliegers auf seinen Kopf. Der Lkw-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert. Da ein durchgeführter Atemalkoholtest positiv verlief, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und der Führerschein durch die Polizeibeamten sichergestellt.(dk)

